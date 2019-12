The Falcon and the Winter Soldier - czy Arnim Zola powróci w serialu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W serialu The Falcon and the Winter Soldier zobaczymy dalsze losy tytułowych bohaterów znanych z Kinowego Uniwersum Marvela. Akcja produkcji dzieje się po wydarzeniach z filmu Avengers: Endgame. Charles Murphy, dziennikarz zwykle bardzo dobrze poinformowany jeśli chodzi o projekty Marvela twierdzi, że w serialu może pojawić się kolejna znana widzom MCU postać. To Arnim Zola, złowrogi naukowiec pracujący dla Red Skulla, którego ostatni raz widzieliśmy w filmie Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz, gdzie przeniósł swój umysł do komputera.

Oczywiście póki co tę informację należy traktować w sferze plotek. Damy Wam znać, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie. W obsadzie produkcji znajdują się Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Daniel Bruhl i Wyatt Russel. Reżyseruje Kari Skogland. Seria będzie liczyć sześć odcinków.