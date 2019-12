WandaVision - zaskakujące zdjęcia z planu. Kogo gra Kathryn Hahn?

Do sieci trafiło wiele zdjęć pochodzących z planu WandaVision, serialu MCU, który trafi do oferty platformy Disney+. Prawdopodobnie najbardziej interesujące z nich związane są z rolą Kathryn Hahn, której postać w oficjalnych materiałach promocyjnych określano jedynie jako "wścibską sąsiadkę". Na podstawie fotografii amerykańskie portale popkulturowe oceniają, że aktorka zagra znaną z komiksów Marvela Agathę Harkness, liczącą sobie setki lat wiedźmę o potężnej mocy, którą przedstawiano m.in. jako nauczycielkę Scarlet Witch. Nie jest więc na razie jasne, czy będzie ona w historii pełnić rolę antagonistki, czy też mentorki głównej bohaterki.

Na innych zdjęciach pojawiają się z kolei Elizabeth Olsen jako Wanda Maximoff aka Scarlet Witch, Teyonah Parris w roli starszej wersji Moniki Rambeau. Niektóre materiały mogą również sugerować, że w opowieści zobaczymy wątek S.W.O.R.D., odpowiedniczki S.H.I.E.L.D. w walce z kosmicznymi i magicznymi zagrożeniami.

Z powodu ograniczeń dotyczących praw autorskich nie możemy Wam pokazać wszystkich fotografii na naszej stronie - znajdziecie je jednak w tym i w tym miejscu.

Elizabeth Olsen and Teyonah Parris were spotted on the set of their upcoming Marvel / Disney+ series #WandaVision today - see the photos! https://t.co/caG5YBT1Zt

— JustJared.com (@JustJared) 16 grudnia 2019