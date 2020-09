The Falcon and the Winter Soldier - dubler Sebastiana Stana zdradza przyszłość Bucky'ego w MCU

fot. Marvel

The Falcon and the Winter Soldier to oczekiwany przez wielu fanów serial Marvel Studios i Disney+, który opowiada o losach tytułowych bohaterów. John Nania jest dublerem wcielającego się w MCU w Bucky'ego Sebastiana Stana, zatem miał okazję również pracować przy tym projekcie. Kaskader w rozmowie w podcaście The Screen Forum odpowiedział na pytanie o przyszłość Zimowego Żołnierza w uniwersum. Stwierdził, że według niego historia bohatera jeszcze nie została zakończona i jest jeszcze sporo rzeczy do opowiedzenia.

Ponadto kaskader odniósł się do scen akcji w serialu. Stwierdził, że wcześniej brał udział w wielu ambitnych projektach, jednak ten może być najambitniejszym ze wszystkich. Obiecał kilka naprawdę wyjątkowych scen akcji.

Źródło: Marvel

Szczegóły fabuły produkcji nie są znane. Wiadomo tylko, że w serialu tytułowi bohaterowie na pewno zmierzą się ze znanym już z MCU Baronem Zemo. W obsadzie oprócz Stana znajdują się Anthony Mackie, Emily VanCamp, Daniel Bruhl i Wyatt Russel. Reżyseruje Kari Skogland. Seria będzie liczyć sześć odcinków. Premiera serialu nie jest znana.