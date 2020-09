The Falcon and The Winter Soldier i WandaVision - nadchodzą figurki Funko Pop

fot. Disney+ / Marvel Studios

The Falcon and the Winter Soldier i WandaVision są oczekiwanymi przez fanów Marvela serialami od MCU i Disney+. Ze względu na pandemię koronawirusa nie udało się jeszcze dokończyć prac na planie (w obu przypadkach dni zdjęciowych jest niewiele). Wydaje się zatem, że także z tego powodu przesunięto premierę produktów, które towarzyszą zawsze t ego typu wydarzeniom.

Nadchodzą jednak dobre wiadomości dla fanów figurek Funko POP. DisPops na Instagramie poinformowało, że na początku 2021 roku do sprzedaży powinno trafić 13 figurek związanych z filmem Eternals, 11 z serialem The Falcon and The Winter Soldier i 13 z WandaVision. Zobaczcie udostępnioną rozpiskę:

Na ten moment wiemy jedynie, że Eternals zadebiutuje w lutym 2021 roku. W przypadku seriali Disney+ i Marvela dokładne daty nie są znane. Czy może dojść do sytuacji, że figurki zostaną wypuszczone wcześniej od oficjalnych premier tych produkcji? Na oficjalne potwierdzenia przyjdzie nam poczekać.