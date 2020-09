The Falcon and the Winter Soldier - ekipa serialu powróciła na plan

Źródło: Marvel

Na początku tego roku z powodu pandemii koronawirusa wstrzymano prace na planie serialu Marvel Studios i Disney+ The Falcon and the Winter Soldier. W końcu jednak wygląda na to, że ekipa projektu powróciła na plan w Atlancie. W sieci pojawił się materiał wideo przedstawiający różne pojazdy i sprzęt w czasie jakiejś sekwencji kręconej w Atlantic Station. Jakiś czas temu niektóre gwiazdy projektu wyjawiły, że niedługo wracają na plan do Atlanty. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

https://twitter.com/Mrplatinumtouch/status/1303770762839502848

Szczegóły fabuły produkcji nie są znane. Wiadomo tylko, że w serialu tytułowi bohaterowie na pewno zmierzą się ze znanym już z MCU Baronem Zemo. W obsadzie produkcji znajdują się Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Daniel Bruhl i Wyatt Russel. Reżyseruje Kari Skogland. Seria będzie liczyć sześć odcinków. Premiera produkcji nie jest znana. Niedawno dubler Stana zapowiedział, że w serialu zobaczymy kilka spektakularnych scen akcji.