Marvel's Avengers i bojkot fanów Xboksa. Poszło o Spider-Mana tylko na PlayStation

Niedawno oficjalnie zapowiedziano, że Spider-Man pojawi się w grze Marvel's Avengers. Jest jednak pewien drobny szczegół – ten uwielbiany przez wielu superbohater dostępny będzie… wyłącznie na konsolach Sony. Co więcej, niedługo później ujawniono też, że pewne kosmetyczne dodatki będą pojawiać się szybciej na PlayStation 4 i PlayStation 5. Ogłoszenia te nie umknęły uwadze posiadaczom konsol Microsoftu. Na Reddicie pojawił się wpis zachęcający do bojkotu nadchodzącej produkcji od Crystal Dynamics i Eidos Montreal.

Autor wpisu, niejaki KonLiber, informuje, że czuje się oszukany – nie otrzyma pełnej zawartości, choć zapłaci za grę dokładnie tyle samo, co osoby z PlayStation. Zapewnia też, że zamierza zrezygnować z zakupu i zachęca do tego innych, by w ten sposób przeciwstawić się antykonsumenckim praktykom. Post cieszy się dużym zainteresowaniem i doczekał się kilkunastu tysięcy polubień oraz ponad 2 tysięcy komentarzy.

To nie gra na wyłączność PlayStation, ale tytuł multiplatformowy, sprzedawany nam za tę samą cenę, ale z mniejszą zawartością. Płacimy tyle samo i dostajemy mniej. Jesteśmy konsumentami i mamy prawo, by głosować naszymi portfelami. Miejcie do siebie szacunek i odmówcie bycia traktowanymi jak klienci drugiej kategorii. Nie kupujcie tej gry - czytamy we wpisie.

Trudno powiedzieć czy to zasługa tej akcji, ale Scott Amos, szef studia Crystal Dynamics powiedział w rozmowie z serwisem IGN, że Spider-Man będzie jedyną postacią, która dostępna będzie na wyłączność jakiejś platformy i wynika to z relacji między Sony i Marvelem.

Marvel's Avengers - premiera na PC, PlayStation 4 i Xbox One już 4 września. W sierpniu zaś odbędą się beta testy gry.