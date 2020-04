The Falcon and the Winter Soldier - ile zostało do zakończenia prac? Sebastian Stan o serialu

The Falcon and the Winter Soldier miało zadebiutować na Disney+ jeszcze w tym roku i wciąż jest taka szansa, ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze komunikatów o zmianie tego stanu rzeczy. Zdjęcia do produkcji zostały przerwane pod koniec marca z powodu koronawirusa, ale teraz gwiazda serialu, Sebastian Stan w jednym z wywiadów przekonuje, że nie zostało do ukończenia wielu prac na planie sześcioodcinkowej produkcji.

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter, aktor został zapytany o liczbę tygodni pozostałych do domknięcia prac na planie serialu. Aktor przyznał, że było to już bardzo blisko, co najmniej dwa lub trzy tygodnie. Dodał także, czego fani mogą spodziewać sie po samym serialu.

Na wiele sposobów czułem się jak pracując nad filmem. (...) Uwielbiałem to, że tonalnie to ten sam świat, który pokazano w Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz, co było jednym z moich ulubionych doświadczeń, jakie kiedykolwiek miałem w karierze.

Sebastian Stan dodał również, że serial nie tylko przypomina to, co doskonale znamy z filmów pod względem tonacji, ale też rozmachu i scen akcji. Nie zabraknie jednak czasu poświęconego postaciom, co jest właśnie przewagą serialu nad filmami.

W obsadzie serialu są także: Anthony Mackie, Daniel Bruhl, Emily VanCamp, Wyatt Rusell, Adepero Oduye, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills i Carl Lumbly. Premiera ma odbyć się prawdopodobnie w sierpniu na Disney+, ale z powodu wstrzymania prac i koronawirusa, data ta może zostać zmieniona.