The Falcon and The Winter Soldier nie będzie trwać ośmiu godzin? Kevin Feige komentuje

fot. Marvel/cbr.com

The Falcon and the Winter Soldier to gorąco oczekiwana przez fanów produkcja Marvela i Disneya, która liczyć będzie 6 odcinków. Jakiś czas temu Anthony Mackie, który wciela się w jedną z ról, mówił, że cały serial trwać może osiem godzin. Najnowszy wywiad, którego udzielił Kevin Feige, szef Marvela, dementuje te doniesienia. Filmowiec nie wyjawił jednak, ile dokładnie trwać będzie wspomniany serial, zdradził tylko, że niezupełnie będzie to osiem godzin. Zaznaczył, że wszystko sprowadza się do opowiedzenia historii i to ona niejako dyktuje czas trwania odcinków.

Kevin Feige opowiedział również, na jakim etapie są inne zapowiedziane i niemniej oczekiwane tytuły Marvela, She-Hulk oraz Moon Knight. Filmowiec wyjawił, że produkcja tych seriali rozpocznie się w ciągu kilku następnych tygodni.

Za kilka tygodni startujemy z She-Hulk, a jakiś tydzień później przyjdzie czas na Moon Knight - powiedział Kevin Feige.

The Falcon and The Winter Soldier - premiera serialu już 19 marca na Disney+ w krajach, w których platforma streamingowa jest dostępna.