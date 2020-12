The Falcon and the Winter Soldier - kiedy premiera serialu? Gwiazda zdradza przybliżoną datę

Źródło: Marvel

The Falcon and the Winter Soldier miało być pierwszym, oryginalnym serialem Marvel Studios, który zadebiutuje na Disney+. Jednak pandemia koronawirusa sprawiła, że zdjęcia do projektu opóźniły się i to WandaVision będzie pierwszym serialowym projektem MCU na platformie. Do tej pory nie poznaliśmy daty premiery produkcji o Falconie i Zimowym Żołnierzu. Jednak Emily VanCamp, która powraca w widowisku do roli Sharon Carter stwierdziła w rozmowie z dziennikarzem PJ'em Stockiem, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to możemy serialu spodziewać się na początku 2021 roku.

Źródło: Marvel

Szczegóły fabuły produkcji nie są znane. Wiadomo tylko, że w serialu ścieżki tytułowych bohaterów ponownie skrzyżują się ze znanym z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów antagonistą Zemo. W obsadzie oprócz VanCamp znajdują się również Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Bruhl i Wyatt Russel. Reżyseruje Kari Skogland. Seria będzie liczyć sześć odcinków.