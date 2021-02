The Falcon and the Winter Soldier - potwierdziły się teorie fanów dotyczące jednego z wrogów?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

The Falcon and the Winter Soldier miało zadebiutować na Disney+ w 2020 roku, ale ostatecznie wszystko zostało przesunięte ze względu na pandemię koronawirusa. Teraz widzowie ekscytują się odcinkami serialu WandaVision, ale już niedługo na platformie Disney+ zawita produkcja o Falconie i Zimowym Żołnierzu.

W obu zwiastunach serialu dostrzec mogliśmy Erin Kellyman w tajemniczej roli. Aktualizację na temat jej postaci dostarcza The Illuminerdi. Według informacji portalu, wciela się ona w postać imieniem Karli Morgenthau, zatem będzie żeńską wersją komiksowego odpowiednika o tym samym nazwisku. Potwierdzają też wcześniejsze doniesienia, że Flag-Smasher stanie na czele ruchu, który sprzeciwia się nacjonalistycznemu przywództwu. Z nią oraz jej ludźmi zmierzą się Falcon oraz Zimowy Żołnierz. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun serialu z polskim dubbingiem:

O fabule The Falcon and the Winter Soldier nie wiadomo na razie za wiele. Wiemy, że wrogiem bohaterów będzie także Baron Zemo. W produkcji zobaczymy też Wyatta Russella dzierżącego tarczę Kapitana Ameryki jako U.S. Agent. Za reżyserię odpowiedzialny jest Kari Skogland, zaś głównym scenarzystą jest Malcolm Spellman. Premiera 19 marca na Disney+.