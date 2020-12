The Falcon and The Winter Soldier - nowe zdjęcie tytułowych bohaterów serialu MCU

fot. Marvel/Disney+

The Falcon and the Winter Soldier miał być pierwszym seriale MCU dla Disney+, ale ostatecznie przez pandemię koronawirusa będzie drugą produkcją. Szczegóły fabuły są owiane tajemnicą, aby nie spoilerować niespodzianek i zaskoczeń związanych z nowym otwarciem MCU. O historii wiemy tylko tyle, co powiedział nam zwiastun oraz co wywnioskowaliśmy w analizie trailera The Falcon and The Winter Soldier.

Nowa fotka po prostu pokazuje tytułowych bohaterów w pełnej okazałości. Niewiele, ale zawsze coś, co może przypomnieć o nadchodzącej premierze serialowej superprodukcji. Zdjęcie do obejrzenia w pełnej galerii seriau.

The Falcon and The Winter Soldier - zdjęcia

The Falcon and The Winter Soldier

The Falcon and The Winter Soldier - premiera w Disney+ w marcu 2021 roku.