The Falcon and The Winter Soldier - premiera serialu MCU wcześniej niż mówiono

Premiera The Falcon and the Winter Soldier odbędzie się szybciej niż zakładano. Jak donosi Deadline.com, premiera zaplanowana jest na sierpień 2020 roku, więc przynajmniej kilka miesięcy wcześniej niż planowano.

Jest to prawdopodobnie związane z wcześniejszym przesunięciem premiery WandaVision, drugiego serialu MCU, który miał zadebiutować wiosną 2021 roku, a został przesunięty na jesień 2020 roku.

Co ciekawe, informacja została opublikowana 24 stycznia przez Deadline, który "zakopał" ją razem z nowym castingiem do The Falcon and The Winter Soldier.

Przypomnijmy, że główne role grają Anthony Mackie (Falcon) i Sebastian Stan (Zimowy żołnierz). W obsadzie powracają również Daniel Brühl (złoczyńca z Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów) oraz Emily VanCamp. Z nowych postaci zobaczymy Wyatta Russella, o którym więcej pisaliśmy w newsie z tajemniczym kostiumem.

Zobacz także: