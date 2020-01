The Falcon and the Winter Soldier - jeszcze jeden Kapitan Ameryka w MCU? Zdjęcie z planu

Prace na planie wchodzącego w skład MCU serialu The Falcon and the Winter Soldier trwają. Portal Page Six ujawnił teraz na swojej stronie kolejne zdjęcia, na których pojawia się Wyatt Russell - przypomnijmy, że w produkcji ma on wcielić się w rolę postaci znanej jako John Walker aka U.S. Agent. Biorąc jednak pod uwagę strój bohatera i charakterystyczną tarczę w jego dłoni możemy założyć, że przynajmniej początkowo zaprezentuje się on widzom jako... Kapitan Ameryka.

Trzeba w tym miejscu odnotować, że Russell trzyma dokładnie tę samą tarczę, którą Steve Rogers w końcówce filmu Avengers: Koniec gry przekazywał Samowi Wilsonowi. Zdaje się to potwierdzać wcześniejsze spekulacje; zgodnie z nimi amerykański rząd miałby robić wszystko, by powstrzymać Falcona przed zostaniem nowym Kapitanem Ameryką, a schedę po Rogersie przejąłby wybrany do tego celu przez władze John Walker.

Wyatt Russell spotted filming ‘The Falcon and the Winter Soldier’ series https://t.co/6slFw5Z9U8 pic.twitter.com/cONEQhatVo — Page Six (@PageSix) 21 stycznia 2020

W sieci pojawiły się również inne zdjęcia, na których postać Russella nosi odmienny, wojskowy strój - już teraz zaznaczono jednak, że fotografie te pochodzą z zupełnie różnych scen.

Zobacz także:

Serial The Falcon and the Winter Soldier ma zadebiutować w ofercie platformy Disney+ w ostatnim kwartale tego roku.