Marvel's Spider-Man: Miles Morales - główny bohater w stroju własnej roboty. Oto nowe screeny

SIE

Marvel Spider-Man: Miles Morales przedstawi protagonistę na samym starcie jego superbohaterskiej kariery. Oznacza to, że Miles nie tylko dopiero będzie uczył się korzystania ze swoich umiejętności u boku bardziej doświadczonego Petera Parkera, ale też najpewniej na początku nie będzie miał dostępu do profesjonalnych kostiumów. Widać to na dwóch nowych screenach z gry, które pojawiły się w sieci - przedstawiają one strój, który Miles najprawdopodobniej stworzył sam, korzystając z tego, co wpadło mu w ręce.

Oba zrzuty ekranu są ciekawe również z innego powodu - pochodzą one z wersji na PlayStation 4, udowadniając tym samym, że nadchodząca produkcja będzie dobrze wyglądać też na starszej konsoli Sony.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man - premiera 10 listopada na PlayStation 4 i 19 listopada na PlayStation 5 w Europie.