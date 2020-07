The Falcon and The Winter Soldier - serial nawiąże do wątku Hawkeye'a z Końca gry?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

The Falcon and the Winter Soldier miało zadebiutować na Disney+ jeszcze w tym roku i wciąż jest taka szansa, ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze oficjalnych komunikatów o zmianie tego stanu rzeczy. Zdjęcia do produkcji zostały przerwane pod koniec marca z powodu koronawirusa, ale wciąż są plany dokończenia ostatnich dni zdjęciowych. Na ten moment pozostało nam jednak przyglądanie się pojawiającym się co jakiś czas pogłoskom.

Już wcześniej zapowiadano, że produkcja Disney+ rozpocznie się po wydarzeniach z filmu Avengers: Koniec gry. Sugerowano także, że Baron Zemo nie będzie jedynym wrogiem Falcona i Zimowego Żołnierza, a bohaterowie zmierzą się także z innymi antagonistami. Lista castingowa w serwisie IMDb sugeruje, że w trzecim odcinku tytułowi herosi zmierzą się z członkami Yakuzy. Japońską mafię widzowie MCU mogli zobaczyć w akcji właśnie w filmie Avengers: Koniec gry, gdzie rozprawiał się z nimi Ronin (Hawkeye). Istnieje zatem szansa, że serial wyraźnie odniesie się do brutalnych działań Clinta Bartona, który rozpoczął w filmie polowanie na tych, którzy nie zadłużyli w jego uznaniu na przetrwanie "pstryknięcia" Thanosa.

fot. materiały prasowe

Czas pokaże, choć nie jest wielką niespodzianką, że serial wyraźnie będzie nawiązywał do wielu elementów MCU. W głównych rolach wystąpią Anthony Mackie i Sebastian Stan.

Premiera na Disney+.