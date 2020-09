The Falcon and the Winter Soldier - nowe zdjęcia z planu ujawniają powrót postaci

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel

Z powodu pandemii koronawirusa na początku roku wstrzymano prace na planie serialu Marvel Studios i Disney+ pt. The Falcon and the Winter Soldier. W końcu ekipa powróciła na plan zdjęciowy, a w sieci pojawiły się fotografie ukazujące prace w Atlancie. Ujawniają one między innymi powrót Georgesa Batroca (Batroca the Leaper), w którego wciela się Georges St-Pierre (w tej roli mogliśmy go już zobaczyć w filmie Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz). Zdjęcia prezentują też Sharon Carter (w tej roli ponownie Emily VanCamp). Oto one (kliknięcie na tweeta przeniesie Was do galerii):

https://twitter.com/JustJared/status/1305601898054135808

Nowym zdjęciem z planu podzielił się też wcielający się w Bucky'ego Barnesa Sebastian Stan. Jest ono o tyle ciekawe, że widzimy na nim obu tytułowych bohaterów w kostiumach:

Szczegóły fabuły produkcji nie są znane. Wiadomo tylko, że w serialu tytułowi bohaterowie na pewno zmierzą się ze znanym już z MCU Baronem Zemo. Seria będzie liczyć sześć odcinków. Premiera produkcji nie jest znana.