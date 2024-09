Powstał film o amerykańskiej królowej boksu. Amazon pokazał zwiastun

fot. Amazon MGM Studios

Reklama

The Fire Inside to film biograficzny, który cieszył się uznaniem na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Toronto. Opowiada historię żeńskiej legendy boksu, Claressy Shields, w którą wciela się młoda Ryan Destiny. Natomiast nominowany do Oscara aktor, Brian Tyree Henry, odgrywa jej trenera. Zobaczcie pierwszy zwiastun.

The Fire Inside - zwiastun

The Fire Inside - fabuła, premiera

Według oficjalnego opisu fabuły, film opowiada inspirującą, prawdziwą historię Claressy Shields (Destiny), prawdopodobnie najlepszej bokserki wszech czasów. Claressa, licealistka z Flint w stanie Michigan, trenuje u boku swojego trenera, Jasona Crutchfielda (Henry), aby stać się pierwszą Amerykanką, która zdobędzie złoty medal olimpijski w boksie. Ale nawet u szczytu sukcesu, Claressa musi liczyć się z faktem, że nie wszystkie marzenia są sobie równe, a prawdziwa walka dopiero się zaczyna.

Oficjalna data premiery filmu The Fire Inside została przewidziana na tegoroczną Gwiazdkę. Nie wiadomo jednak, kiedy film zadebiutuje w polskich kinach.