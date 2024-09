Zwiastun The Radleys. Mroczny komediowy horror o rodzinie wampirów

Fot. Materiały prasowe

The Radleys to film oparty na książce Radleyowie autorstwa Matta Haiga, wydanej w Polsce w 2011 roku. Jest to komediowy horror o rodzinie wampirów, jednak – jak sugeruje zwiastun – film wydaje się mroczniejszy i poważniejszy niż typowa komedia grozy.

The Radleys – zwiastun

The Radleys – opis fabuły

Film opowiada o z pozoru zwyczajnej rodzinie mieszkającej na przedmieściach, która skrywa mroczny sekret: są wampirami. Radleyowie starają się prowadzić normalne życie, ale zmagają się z ciągłym pragnieniem krwi. W końcu jednak poddają się temu instynktowi, co doprowadza do poważnych konsekwencji i zmienia ich życie.

The Radleys – Szczegóły produkcji

W głównych rolach występują Kelly MacDonald oraz Damian Lewis, który wciela się w postacie braci bliźniaków. Reżyserem jest Euros Lyn, a scenariusz napisała Talitha Stevenson.

Światowa premiera filmu na platformach VOD odbędzie się 4 października. Nie wiadomo jeszcze, kiedy film będzie dostępny w Polsce, jednak najprawdopodobniej ominie on kina i zostanie udostępniony bezpośrednio na platformach VOD.