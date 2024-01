The First Omen - zwiastun prequelu kultowego horroru. Legendarna seria powraca w nowej przerażającej odsłonie

fot. 20th Century Studio

The First Omen to prequel klasycznego horroru z 1976 roku, który wyreżyserował Richard Donner. Nowy film opowie o młodej Amerykance, która zostaje wysłana do Rzymu, aby rozpocząć życie w służbie Kościoła. Tam napotyka mrok, który każe jej kwestionować swoją wiarę i odkrywa przerażający spisek, który ma na celu doprowadzenie do narodzin wcielonego zła.

W obsadzie są Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson i Bill Nighy. Za reżyserię odpowiada Arkasha Stevenson, która również napisała scenariusz wraz z Timem Smithem oraz Keithem Thomasem na podstawie historii Bena Jacoby'ego. Producentami są David S. Goyer i Keith Levine, a dystrybucją zajmuje się 20th Century Fox.

W sieci pojawił się zwiastun The First Omen. Film trafi do kin 5 kwietnia 2024 roku.

The First Omen - zwiastun

The First Omen - zdjęcia

fot. Moris Puccio // 20th Century Studio

Przypomnijmy, że w Omenie z 1976 roku w głównej roli wystąpił Gregory Peck, który wcielił się w ambasadora wierzącego, że jego syn może być w rzeczywistości żywym ucieleśnieniem Antychrysta. Film doczekał się dwóch sequeli oraz remake'u z 2006 roku, w którym zagrali Liev Schreiber i Julia Stiles. Oryginalna produkcja stała się inspiracją do powstania serialu telewizyjnego pt. Damien (2016), który stanowił kontynuację historii (ignorując sequele). Trwał tylko jeden sezon.