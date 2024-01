Uncle Samsik - gwiazda Parasite zagra główną rolę w serialu Disney+

Źródło: Materiały prasowe

Uncle Samsik będzie nowym serialem dramatycznym, którego reżyserią zajmie się Shin Yeon-shick. Historia rozgrywa się w Korei lat 60. XX wieku, w czasie wielkich wstrząsów politycznych i przemian społecznych. Opowiada historię młodego idealisty, który pragnie odmienić losy swojego kraju. Mężczyzna przyciąga uwagę podejrzanego człowieka, który dostosowuje się do każdej sytuacji i podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby pomóc mu osiągnąć cele swojego szefa.

W tytułowej roli (Pak Doochill) wystąpi Song Kang-ho, którego widzowie kojarzą najbardziej z oscarowego filmu Parasite, Snowpiercer: Arka przyszłości oraz Zagadki zbrodni. Dla aktora będzie to debiut w serialu, ponieważ do tej pory grywał tylko w pełnometrażowych produkcjach. Warto dodać, że Song Kang-ho już wcześniej pracował z Shinem Yeon-shickiem przy filmie Pajęczyna (nie mylić z horrorem z 2023 roku) oraz dramacie o siatkówce pt. 1seung. W produkcji Disney+ wystąpi również Byun Yo-han, który wcieli się we wspomnianego idealistę - Kim Sana.

Serial będzie liczyć 16-odcinków i trafi na platformę streamingową w 2024 roku.