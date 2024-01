Argylle. Tajny szpieg - nowe zdjęcia i plakaty. Czy powstaną kolejne części filmu?

fot. Universal Picture // Apple TV+

Argylle. Tajny szpieg to szpiegowski thriller, który do kin wejdzie na początku lutego. Opowiada o najlepszym szpiegu świata, Argylle, który zostaje wciągnięty w podróż po całym świecie. Dodajmy, że zwiastun filmu, który zaprezentowano we wrześniu pokazuje sceny tylko z pierwszych 28 minut, aby nie zdradzić zbyt wielu szczegółów fabuły.

Argylle. Tajny szpieg doczeka się sequeli?

Choć film jest oparty na książce autorstwa Elly Conway to reżyser - Matthew Vaughn - zaprezentował w nim swoje własne podejście do materiału. A jeśli produkcja odniesie sukces to widzowie powinni się spodziewać dwóch kolejnych części, które mają być bliższe nadchodzącym powieściom tej autorki. Twórca w magazynie Total Film powiedział:

Pierwsza książka jest o tym, jak Argylle został szpiegiem. To będzie następny film. A potem będzie Argylle 2 – nie chcę wszystkiego zdradzać, ale będzie o młodym Argylle'u, który staje się Henrym - Henry'emu bardzo podoba się pomysł nakręcenia porządnego filmu o Argylle'u.

Vaughn wspomniał o Henrym Cavillu, który wciela się w tytułowego bohatera. Aktor w rozmowie z tym samym magazynem przyznał, że Argylle to zabawna postać. Co powiedział o ewentualnym powrocie do tej roli w przyszłości?

Tak naprawdę wszystko zależy od tego, dokąd z tym będziemy zmierzać, tak jak w przypadku wszystkiego. Mam świetne relacje z Matthew, więc tę trudniejszą część mamy z głowy. Następnym krokiem jest po prostu budowanie historii. Tak długo, jak historia będzie dobra, a postać ma dokąd zmierzać i pasuje to do wszystkiego co będę budować i robić, wówczas będzie świetnie.

Bryce Dallas Howard przyznała, że "oczywiście" pojawi się w kolejnych filmach, jeśli Elly będzie potrzebna. Ze względu na spoilery nic więcej nie chciała zdradzić Total Filmowi. Na koniec Vaughn powiedział, że wszyscy narzekają, że w kinach jest za mało oryginalnych produkcji, ale dzieje się tak dlatego, że ludzie ich nie oglądają. Więc zaapelował o kupienie biletu i pójście do kina, bo inaczej nic nie powstanie.

W sieci pojawiły się nowe plakaty do filmu Argylle. Tajny szpieg, na których znajduje się prawie cała obsada. Ponadto Total Film udostępnił dwa kolejne zdjęcia, które znajdują się na początku poniższej galerii.

Argylle. Tajny szpieg - obsada

W głównych rolach występują Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Sofia Boutella, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa, Rob Delaney, Jing Lusi, Ariana DeBose i Samuel L. Jackson.

Argylle. Tajny szpieg - fabuła

Argylle to kolejny, ostry jak brzytwa, thriller szpiegowski. Bryce Dallas Howard (seria Jurassic World) wciela się w Elly Conway, samotną autorkę serii bestsellerowych powieści szpiegowskich, dla której ideałem jest wieczór w domu z komputerem i kotem Alfie. Ale kiedy fabuła fikcyjnych książek Elly - które koncentrują się na tajnym agencie Argylle i jego misji rozwikłania globalnego syndykatu szpiegowskiego - zaczyna odzwierciedlać tajne działania prawdziwej organizacji szpiegowskiej, spokojne wieczory w domu stają się przeszłością. [oficjalny opis Multikina]

Argylle. Tajny szpieg - kinowa premiera 2 lutego. W późniejszym terminie film trafi na platformę Apple TV+.