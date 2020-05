The Flash - Warner Bros. planuje zmianę aktorki do postaci Iris West?

The Flash ma być samodzielnym filmem o tytułowej postaci, która po raz pierwszy w DCEU pojawiła się w filmie Liga Sprawiedliwości. W tę postać wciela się Ezra Miller. W tej samej produkcji miała pojawić się także Kiersey Clemons, która wcieliła się w Iris West, ale ostatecznie wycięto sceny z jej udziałem. Najnowsze doniesienia castingowe sugerują jednak, że dojdzie do zmiany aktorki.

The Illuminderdi podaje, że w nowym opisie castingowym, Warner Bros. poszukuje aktorki w wieku 21-25 lat, która mogłaby zagrać 23-letnią Iris West. Opisywana jest jako inteligentna, odważna osoba, która nie rozstaje się ze swoim telefonem. Jest energiczna i zawsze dąży do celu jako reporterka Central Citizen. Może czasami jest zbyt narwana, ale pomimo swojej niecodziennej osobliwości, jest w niej coś, co przyciąga ludzi. Przy okazji otrzymaliśmy też opis charakteryzujący magazyn Centrail Citizen, który ma być nowoczesną gazetą podążającą za modnymi rzeczami w XXI wieku.

Za kamerą filmu stanąć ma Andy Muschietti. Na razie nie wiadomo, czy do swojej roli powróci Miller w związku z ostatnimi ekscesami z jego udziałem, które miały miejsce w stolicy Islandii. Najnowszą wersję scenariusza przygotowała Christina Hodson.

Premiera filmu zapowiedziana została na 3 czerwca 2022 roku.