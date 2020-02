The French Dispatch - plakat nowego filmu Wesa Andersona zapowiada zwiastun

Akcja ma się rozgrywać w latach 50., głównie we francuskim miasteczku Angoulême. Głównym bohaterem ma być amerykański dziennikarz, który próbuje stworzyć we Francji własną gazetę i pisać o tym, co dla niego naprawdę istotne. The French Dispatch to film, w którym w życie zostaje wcielony zbiór opowiadań z ostatniego numeru amerykańskiego magazynu, publikowanego w fikcyjnym francuskim mieście w XX wieku.

W filmie wystąpią: Bill Murray, Owen Wilson, Adrien Brody, Benicio Del Toro, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric i Stephen Park. Zobaczcie plakat zapowiadający nadejście jutrzejszego zwiastuna filmu:

Materiały prasowe

Premiera filmu Wesa Andersona w Stanach Zjednoczonych 24 lipca 2020 roku