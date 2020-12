Dragon Age 4 ze świetnym zwiastunem CGI, ale na szczegóły musimy jeszcze poczekać

EA

Jedną z największych atrakcji gali The Game Awards 2020 miał być nowy materiał z Dragon Age 4. I rzeczywiście w trakcie gali pokazano efektowny i bardzo klimatyczny zwiastun CGI. Niestety ponownie zabrakło jakichkolwiek fragmentów rozgrywki, szczegółów czy choćby przybliżonej daty premiery. To zaś wydaje się wyraźnie wskazywać na to, że na debiut gry będziemy musieli jeszcze długo czekać.

Nowe wideo sugeruje też, że będziemy mieli tutaj do czynienia z bezpośrednią kontynuacją wydarzeń przedstawionych w Inkwizycji z 2014 roku i znajomość tej produkcji może okazać się niezbędna.