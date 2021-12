The Game Awards 2021 - Geoff Keighley zapowiada kilka ogłoszeń porównywalnych z Elden Ring

fot. TGA

W nocy z 9 na 10 grudnia czasu polskiego odbędzie się The Game Awards 2021, czyli kolejna edycja gali, na której najlepsze produkcje, twórcy i inne osoby związane z branżą gier otrzymają nagrody w różnych kategoriach. Podczas wydarzenia nie zabraknie też niespodzianek w postaci występów muzycznych, ogłoszeń i zwiastunów. Geoff Keighley, organizator i prowadzący imprezę, zapowiada, że jest na co czekać. W jednym z niedawnych wywiadów, a konkretnie rozmowie z serwisem USA Today zdradził, że widzowie mogą spodziewać się kilku zapowiedzi o skali porównywalnej z pokazaniem długo wyczekiwanej przez graczy rozgrywki z Elden Ring.

Byłem bardzo szczęśliwy, bo ten zwiastun [Elden Ring - przyp. red.] był świetny. To świetny materiał z długo wyczekiwanej gry. To było naprawdę dobre więc tak, byłem naprawdę podekscytowany mogąc pokazać to ludziom. W tym roku? Boże, jest prawdopodobnie cztery czy pięć rzeczy na tym samym poziomie. Nie mogę doczekać się, aż pokaże to ludziom.

Co ciekawe, przed tegoroczną odsłoną imprezy nie ma zbyt wielu przecieków dotyczących tego, co tam zobaczymy. Na ten moment wiemy jedynie, że pokazany zostanie tam The Matrix Awakens, czyli doświadczenie "nowej generacji", które ma pokazać moc konsol PS5 i Xbox Series S/X oraz debiutancka gra szwedzkiego Embark Studios. Prawdopodobne są też jakieś ogłoszenia związane z marką Sonic, na co wskazują tweety opublikowane przez Keighleya. Oprócz tego poznaliśmy też nazwiska części zaproszonych gości. Na scenie The Game Awards 2021 pojawią się m.in. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Simu Liu, a Sting wykona utwór What Could Have Been z serialu Arcane.

