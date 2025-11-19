Reklama
Twórca hitu wycofał się z walki o nagrodę na The Game Awards 2025. "Nie sądzę, że się kwalifikujemy"

Jeden z twórców gier uznał, że nie zasługuje na nagrodę na The Game Awards i przyznał, że jego nominacja w kategorii Najlepszy Debiut Gry Niezależnej była błędem.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
megabonk The Game Awards
Megabonk fot. Vedinad
Megabonk to gra, która bardzo zdobyła ogromną popularność na platformie Steam i sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy w zaledwie dwa tygodnie od premiery. Nie był to jej jedyny sukces — niedawno poinformowano o nominacji produkcji do nagrody na gali The Game Awards 2025 w kategorii Najlepszy Debiut Gry Niezależnej.

Okazuje się jednak, że sam twórca gry, Vedinad, nie popiera tej nominacji. W mediach społecznościowych opublikował wpis, w którym poinformował o wycofaniu się z The Game Awards 2025 oraz wyjaśnił całą sytuację. Przyznał, że jego zdaniem nie kwalifikuje się do kategorii Najlepszy Debiut Gry Niezależnej, ponieważ Megabonk nie jest jego pierwszym tytułem — wcześniej tworzył gry pod inną nazwą studia.

Wycofuję się z The Game Awards.

To zaszczyt i spełnienie marzeń, że Megabonk nominowano do TGA, ale niestety nie sądzę, że kwalifikuje się do kategorii "Debiutu Gry Indie". 

W przeszłości robiłem gry pod innymi nazwami studia, więc Megabonk nie jest moją debiutancką grą.

Naprawdę doceniam nominację, wsparcie i głosy, ale nie czułbym się dobrze w tej kategorii. Powinniście głosować na którąś z innych gier, wszystkie są niesamowite! 

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
megabonk The Game Awards
