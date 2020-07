The Girls I've Been - gwiazdy Stranger Things i Ozark robią nowy serial dla Netflixa

fot. Tina Rowden/Netflix

Jak podaje portal Deadline Millie Bobby Brown oraz Jason Bateman będą współpracować ze sobą przy nowym serialu Netflixa The Girls I've Been. To adaptacja powieści autorstwa Tess Sharpe pod tym samym tytułem, która zostanie wydana w styczniu 2021 roku. 16-letnia aktorka zagra główną rolę w produkcji i będzie również jej producentką przez swoje PCMA Productions. Natomiast Bateman będzie producentem projektu przez swoją firmę Aggregate Productions.

fot. Netflix

Bohaterką literackiego oryginału jest Nora O'Malley, siostra, córka, była dziewczyna, kobieta pełna sekretów. Wychowywana przez swoja mamę-oszustkę, która okradała kryminalistów nauczyła się wielu rzeczy w tym fachu. Jednak postanowiła uciec i grać w życiu czysto. Pewnego dnia Nora wraz ze swoim byłym chłopakiem i jej nową dziewczyną udają się do banku, aby zdeponować wspólnie zebrane fundusze. Akurat trafiają na napad. Jednak złodzieje nie wiedzą, kogo trzymają jako zakładniczkę. Nora jeszcze raz będzie musiała wykorzystać swoje umiejętności nabyte w trakcie wychowania przez matkę.