Enola Holmes - zdjęcia. Henry Cavill jako Sherlock Holmes

fot. Netflix

Enola Holmes to film oryginalny Netflixa oparty na serii książek autorstwa Nancy Springer. Millie Bobby Brown wciela się w Enolę, młodszą siostrę Sherlocka Holmesa. Portal USA Today opublikował nowe informacje o filmie.

Harry Bradbeer (Obsesja Eve), reżyser filmu, zapowiada, że jest to film przygodowy osadzony w epoce wiktoriańskiej, który jednocześnie jest rytuałem inicjacyjnym dla bohaterki oraz obrazem poruszającym kwestie polityczne, gdyż Enola walczy o swoją wolność jako kobiety. W rolę Sherlocka Holmesa wciela się Henry Cavill, który ma stworzyć bardziej emocjonalnego detektywa, który zostaje zmuszony do zapoznania się z siostrą i musi po raz pierwszy zrozumieć, jak to jest, gdy na kimś mu zależy.

Enola Holmes - o czym film?

Anglia, rok 1884. Świat stoi u progu wielkich zmian. W dzień swoich 16. urodzin Enola Holmes (Millie Bobby Brown) odkrywa, że jej matka (Helena Bonham Carter) opuściła dom. Kobieta pozostawiła po sobie dziwaczne podarunki, lecz żadnych wskazówek dotyczących powodu swojego zniknięcia ani obecnego miejsca pobytu. Ciesząca się do tej pory beztroskim dzieciństwem Enola nagle trafia pod opiekę swoich braci, Sherlocka (Henry Cavill) i Mycrofta (Sam Claflin), którzy planują odesłać ją do szkoły z internatem dla „młodych dam”. Dziewczyna ma jednak inne plany: ucieka, aby odnaleźć swoją matkę w Londynie. Wkrótce okazuje się, że jej własna misja powiązana jest z losami młodego, tajemniczego uciekiniera, Lorda (Louis Partridge). Rozwijająca swoje umiejętności detektywistyczne Enola okazuje się sprytniejsza od swojego słynnego brata i natrafia na trop spisku, który może odmienić historię ludzkości.

fot. Netflix

Brown opowiada, że poznała książki o Enoli dzięki swojej siostrze. Jej celem było wierne przeniesienie bohaterki z książek, która jest inteligentna, jak Sherlock, ale zarazem jest od niego bardziej dowcipna. Aktorka zdradza, że Enola regularnie będzie łamać tzw. czwartą ścianę, czyli bezpośrednio zwracać się do widza. Jednak Enola jako narratorka będzie dość mało wiarygodna, ponieważ będzie wyolbrzymiać pewne rzeczy z uwagi na nastoletnią arogancję.

Gwiazda Stranger Things zdradza, że chętnie brała udział w scenach kaskaderskich (być może Henry Cavill ją zainspirował?). W tym w scenach walk, bo Enola jest biegła w sztukach walki. Brown stworzyła relację z Henrym, która ma sprawić, że uwierzymy w nich jako w rodzeństwo. Aktorka wspomina, że ciągle go wkurzała opowiadając o chłopakach, który lubi.

Enola Holmes - premiera we wrześniu w Netflixie.