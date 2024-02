The Girls On The Bus - zwiastun i zdjęcia nowego serialu. Melissa Benoist w busie z kandydatami na prezydenta

fot. HBO Max

The Girls on the Bus to nowy serial HBO Max na podstawie powieści Amy Chozick pod tytułem Chasing Hilary, w którym rolę producentki i głównej gwiazdy sprawuje Melissa Benoist. Serial tworzony jest przez Julie Plec i Amy Chozick, obie z nich będą producentkami. Jesse Peretez jest producentem wykonawczym i reżyserem pierwszego odcinka. Dwa pierwsze odcinki zadebiutują w serwisie 14 marca 2024 roku, a kolejne będą się pojawiać co tydzień.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z produkcji oraz zwiastun, które możecie obejrzeć poniżej.

The Girls On The Bus - zwiastun

The Girls On The Bus - zdjęcia

The Girls On The Bus

The Girls On The Bus - opis fabuły, produkcja

Serial inspirowany jest przeżyciami autorki książki i opowiada o losach reporterki, która podczas kampanii prezydenckiej przebywa w jednym busie z różnymi kandydatami konkurującymi ze sobą. Historia skupia się na Sadie McCarthy (Melissa Benoist), dziennikarki, która romantyzuje przeszłe czasy relacjonowania kampanii prezydenckich i poświęca swoje życie dla szansy na porozmawianie z kandydatami na urząd prezydenta. Sadie wsiada do autobusu i nawiązuje więź z trzema konkurującymi ze sobą kobietami - Grace (Carla Gugino), Lolą (Natasha Behnam) i Kimberlyn (Christina Elmore). Pomimo dzielących je różnic, kobiety nawiązują rodzinną więź w przededniu bitwy o Biały Dom.

W obsadzie znajduje się również Brandon Scott, Griffin Dunne, Mark Consuelos i Scott Foley. Role producentów wykonawczych pełnią Julie Plec, Amy Chozick, Rina Mimoun, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, Marcos Siega i Jesse Peretz.