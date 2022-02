Była Supergirl, będzie Dziewczyną w autobusie? Melissa Benoist stara się o rolę w nowym serialu

The CW/YouTube

Jak donosi serwis Deadline, Melissa Benoist, była ekranowa Supergirl, prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie dołączenia do obsady nadchodzącego serialu Girl on the Bus, za który odpowiada firma Berlanti Productions - na jej czele stoi dobry znajomy aktorki, jeden z twórców Arrowverse, Greg Berlanti. Jakby tego było mało, Benoist ma również zostać producentką tej opowieści.

Girl on the Bus to adaptacja jednej z historii wchodzących w skład bestsellerowej książki Chasing Hillary: Ten Years, Two Presidential Campaigns and One Intact Glass Ceiling autorstwa Amy Chozick. Fabuła tego łączącego tonację komediową i dramatyczną serialu ma skupiać się wokół dziennikarek (jedną z nich będzie właśnie Benoist), które przemierzają Stany Zjednoczone wraz z kandydatami na prezydenta, odnajdując po drodze "przyjaźń, miłość i odkrywając skandale".

Według informacji przedstawionych przez Deadline to Berlanti dotarł do aktorki, co walnie przyczyniło się do dania na serial zielonego światła przez HBO Max. Wcześniej projekt był rozwijany przez Netflix i stację The CW. Za scenariusz produkcji odpowiadają Chozick i Julie Plec.

Przedstawiciele HBO Max i telewizyjnego oddziału Warner Bros. na razie odmawiają komentarza w całej sprawie.

