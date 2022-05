Stranger Things - są recenzje 4. sezonu. Jest też finałowy zwiastun ociekający klimatem

fot. Netflix

Stranger Things pod koniec maja powróci z pierwszą częścią 4. sezonu po 3 latach przerwy. Ma to być powrót pełen rozmachu, a nowa seria ma być większa od poprzedniej. Mówi się, że budżet każdego z odcinków wyniósł około 30 mln dolarów, a czas trwania niektórych epizodów porównywalny jest z kinowymi produkcjami.

To wywołało u części widzów obawy jeśli chodzi o jakość nowej odsłony serii. Teraz mamy jednak pierwsze recenzje krytyków z pierwszych siedmiu odcinków. Przypomnijmy, że : część 1., która zadebiutuje na platformie 27 maja, liczy sobie 7 odcinków; część 2. (premiera 1 lipca) - dwa. Na ten moment w serwisie Rotten Tomatoes jest 15 recenzji, co przekłada się na wynik 87% pozytywnych opinii wystawionych 4. sezonowi (13 pozytywnych, dwie negatywne).

Większość krytyków nie ma wątpliwości, że to bardzo dobry sezon. Czas trwania w żadnym wypadku nie jest przeszkodą, a całość ma bardzo dobrze rozplanowaną konstrukcję i wszystkie wątki są świetnie prowadzone. Jeden z recenzentów zauważa, że to nie jest tylko kolejny sezon popularnego serialu, ale coś znacznie więcej. Nowe miejsca akcji odświeżają serial, nowi bohaterowie dużo wnoszą, a mitologia serialu ma satysfakcjonujące rozwinięcie. Nie brakuje też zastrzyku radosnej energii, chociaż jest to sezon momentami mroczny i mocno horrorowy. Inny z recenzentów nie ma wątpliwości, że jeśli podobały się wam poprzednie sezony, to tym razem też tak będzie. Czuć nostalgię za horrorami z lat 80., ale są to przetworzenia pomysłowe i działają na ekranie. To ma być rzeczywiście najambitniejszy sezon i większość z tych obietnic udaje się spełnić.

Stranger Things 4 - finałowy zwiastun

W nieco mniej przychylnej, ale wciąż pozytywnej recenzji, krytyk zwraca uwagę, że jest tutaj kilka wątków, które w ogóle nie są interesujące, ale to wciąż Stranger Things, jakie pokochali fani. Jedna z recenzji traktuje o czasie trwania w sensie negatywnym i chociaż ocena całości jest pozytywna, to jednak autor zauważa, że wystawia się tym samym widzów na próbę. Dwie negatywne opinie zauważają, że chociaż godzinne odcinki wypełnione są akcją, to jednak są bardzo powtarzalne, a także wyglądają jakby były pomyślane nie do dawania jakościowej rozrywki, ale z myślą o uzyskanie dobrych wyników, utrzymując widzów długo przed platformą.

Stranger Things - sezon 4

Stranger Things - opis fabuły

Od bitwy o Starcourt, która przyniosła miasteczku Hawkins terror i zniszczenie, minęło sześć miesięcy. Zmagając się z jej skutkami, nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy. W tym trudnym dla nich okresie pojawia się nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata. Jeśli rozwiążą jego makabryczną tajemnicę, być może uda im się w końcu położyć kres horrorom Drugiej Strony.

Stranger Things - premiera pierwszej części sezonu 4 odbędzie się 27 maja na Netflix. Druga część pojawi się na ekranach 1 lipca 2022 roku.