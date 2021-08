The Guilty - pierwsze zdjęcia z thrillera Netflixa z udziałem Jake'a Gyllenhaala

materiały prasowe

The Guilty będzie thrillerem, który jest oparty na duńskim dramacie Winni (Den Skyldige) wyreżyserowanym przez Gustava Möllera. Film miał premierę w 2018 roku podczas Sundance Film Festival. Netflix kupił prawa do produkcji za kwotę 30 milionów dolarów. W głównej roli zobaczymy Jake'a Gyllenhaala.

Akcja The Guilty rozgrywa się pewnego poranka w centrum dyspozytorskim 112. Operator telefoniczny Joe Bayler (Gyllenhaal) odbiera niepokojący telefon, a następnie próbuje uratować rozmówcę od śmiertelnego niebezpieczeństwa. Wkrótce okazuje się, że nic nie jest takie, jakim się wydaje. Jedynym wyjściem z sytuacji jest stawić czoła prawdzie. Zobaczcie zdjęcia:

Thriller wyreżyserował Antoine Fuqua. Już w 2015 roku współpracował z Jakem Gyllenhaalem przy filmie Do utraty sił. Scenariusz do The Guilty napisał Nic Pizzolatto, który jest twórcą serialu Detektyw.

Film zadebiutuje 1 października na platformie Netflix.