The Hand of God - Paolo Sorrentino stworzy film dla Netflixa

fot. Gianni Fiorito

Zdobywca Oscara, włoski filmowiec Paolo Sorrentino wyreżyseruje film pod tytułem The Hand of God. Projekt powstanie dla Netflixa. Sorrentino napisze również scenariusz produkcji. Film będzie oparty na oryginalnym pomyśle reżysera, a sam twórca i ekipa obiecują bardzo osobistą historię, która zabierze widza do Neapolu, włoskiego miasta, z którego pochodzi sam reżyser. Ostatnim filmem w dorobku włoskiego twórcy jest opowiadająca o Silvio Berlusconim produkcji Oni z 2018 roku.

fot. materiały promocyjne

Szczegóły fabuły The Hand of God są trzymane w tajemnicy, jednak tytuł może sugerować kierunek, w którym zmierza opowieść. The Hand of God to bowiem wyrażenie, którego użył Diego Maradona, aby opisać swojego kontrowersyjnego gola, który dał Argentynie zwycięstwo z Anglią w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 1986 roku. Sam Maradona był legendą neapolitańskiego klubu Napoli i ikoną miasta.