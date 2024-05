The Hunt For Gollum wypełni luki w historii Smeagola. Czy powrócą jakieś postacie z trylogii?

fot. Warner Bros. Discovery

W ubiegłym tygodniu Warner Bros. oficjalnie zapowiedział nowy film z Władcy Pierścieni. Studio nie zdecydowało się powrócić do świata Śródziemia wraz z historią o młodym Aragornie, czy Gandalfie, ale przedstawić niezekranizowaną do tej pory opowieść o Gollumie. Chociaż w trzech filmach z trylogii Petera Jacksona wątek Smeagola był istotny, tak wciąż pozostały pewne luki w historii tej postaci. Był to jeden z głównych argumentów, dlaczego Andy Serkis zdecydował się wrócić do tej roli w filmie The Hunt for Gollum.

The Hunt for Gollum - Peter Jackson i Andy Serkis o nowym filmie

Peter Jackson w rozmowie z Deadline przyznał, że jest jeszcze większy kawałek historii do opowiedzenia o Gollumie:

Postać Golluma/Smeagola zawsze mnie fascynowała, ponieważ Gollum odzwierciedla najgorszą część ludzkiej natury, podczas gdy strona Sméagola jest prawdopodobnie dość sympatyczna. Myślę, że nawiązuje kontakt zarówno z czytelnikami, jak i widzami filmowymi, ponieważ w każdym z nas jest po trochu jednego i drugiego. Naprawdę chcemy poznać jego historię i zagłębić się w te etapy jego podróży, których nie mieliśmy czasu przedstawić we wcześniejszych filmach. Jest zbyt wcześnie, aby wiedzieć, kto stanie mu na drodze, ale wystarczy powiedzieć, że przejmiemy inicjatywę od profesora Tolkiena.

Główną gwiazdą The Hunt for Gollum i zarazem reżyserem będzie Andy Serkis. Twórca miał okazję pracować nad pozostałymi filmami z Władcy Pierścieni, dlatego producenci zdecydowali się powierzyć mu tę rolę. W taki sposób Jackson argumentuje wybór Serkisa:

Andy miał przyjemność pracować przy reżyserowaniu drugiej części Hobbita. Ma energię i wyobraźnię, a co najważniejsze, wrodzone zrozumienie świata przedstawionego w tej historii, które są potrzebne, aby wrócić do Śródziemia. Współpracowaliśmy przy ośmiu filmach i za każdym razem było to fantastyczne doświadczenie. Nie ma na świecie nikogo lepiej przygotowanego do zmierzenia się z historią Golluma niż Andy.

Jackson dodał, że dzięki Andy’emu Serkisowi The Hunt for Gollum nie będzie po prostu czwartą częścią Władcy Pierścieni:

Nie ma nikogo innego, kto wiedziałby, co dzieje się z tą postacią, a my wiemy, co on do niej wnosi i co wnosi do całego świata Śródziemia. Andy będzie miał naprawdę interesujące podejście. To będzie jego własne spojrzenie, ponieważ nie chcemy, aby ten film był zaledwie czwartym filmem z trylogii. To musi działać na swój sposób i w tym jest nasza praca. To właśnie będziemy musieli zrobić. Wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy pomyślą: „O nie, dlaczego oni to robią?, Dlaczego do tego wracają?” Cóż, to nasza praca. Naszym zadaniem będzie udowodnienie, dlaczego uważamy, że to dobry pomysł.

Prace nad filmem znajdują się jeszcze na wczesnym etapie, więc żadne decyzje obsadowe nie zapadły. Andy Serkis jednak tłumaczy, że powrót niektórych aktorów znanych z trylogii jest możliwe, ale nie chce niczego obiecywać:

Trudno odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie, ponieważ tak naprawdę jesteśmy na początkowym etapie tego, dokąd zaprowadzi nas ta historia. Dlatego nie chcę teraz niczego obiecywać. Toczymy bardzo wczesne dyskusje na temat scenariusza i pomysłu na to, gdzie dokładnie i jak wprowadzimy tę postać i jej podróż oraz tego, w jaki sposób nawiąże kontakt z innymi postaciami, które znamy, jak i tych których nie było w filmach. Mimo to nie chciałbym powiedzieć niczego, co mogłoby nas w tym momencie zaangażować, ponieważ dosłownie wszystko jest możliwe.

The Hunt for Gollum – premierę zaplanowano na 2026 rok.