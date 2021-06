The Ice Road - nowa zapowiedź. Widowiskowy pościg na lodzie

fot. materiały prasowe

Netflix pokazał nowy fragment filmu The Ice Road. To pełen napięcia thriller, który opowiada o brawurowej i skrajnie niebezpiecznej akcji ratunkowej na północy Kanady. Na jej czele stoi kierowca tira (w tej roli Liam Neeson), który najlepiej zna tamtejsze lodowe szlaki. Jego ekipa, by ocalić uwięzionych górników, będzie musiała zmierzyć się z nieubłagalnym żywiołem i pokonać zamarznięty ocean. A najlepsze w tym jest to, że może się okazać, że to wcale nie największe zagrożenie, jakie ich spotka.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Jonathan Hensleigh, znany z takich produkcji jak Szklana pułapka 3 , Punisher czy Armageddon. Zaś oprócz Liama Neesona, znanego z podobnych ekstremalnych produkcji, na ekranie będziemy mogli zobaczyć też takich aktorów jak Laurence Fishburne (Goldenrod), Holt McCallany (René Lampard), Martin Sensmeier (Cody) czy Matt McCoy (George Sickle).

Film będzie miał swoją premierę na Netflixie już 25 czerwca. Choć nie jest to daleki termin, czekanie może być równie pełne napięcia, co sam zwiastun. Oby było warto.