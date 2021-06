Ostatni najemnik - Van Damme powraca! Zwiastun komedii akcji Netflixa!

fot. Netflix

Ostatni najemnik to film akcji z dużą dawką komedii, który ma charakteryzować zdystansowane poczucie humoru do statusu gwiazdy jaką nadal jest Jean-Claude Van Damme. Nie zabraknie akcji, pościgów i Van Damme'a podchodzącego z totalnym dystansem do siebie. Zwiastun opublikowany podczas Netflix Geeked doskonale to pokazuje.

Ostatni najemnik - zwiastun

W obsadzie są także Alban Ivanov, Assa Sylla, Samir Decazza, Patrick Timsit, Eric Judor i Miou-Miou.

Ostatni najemnik - o czym film?

Richard Brumère, czyli „La Brume” („Mgła”), były agent francuskiego wywiadu, który później został najemnikiem, wraca do gry, bo immunitet, który uzyskał 25 lat wcześniej dla swojego syna Archibalda, zostaje zniesiony. Działalność mafii zagraża życiu Archibalda. Aby go uratować, Richard będzie musiał odnowić dawne kontakty, połączyć siły z grupą młodych ryzykantów i nadgorliwym biurokratą — ale przede wszystkim zdobyć się na odwagę, aby powiedzieć Archibaldowi, że jest jego ojcem.

Tak swego czasu projekt komentował Van Damme:

- The Last Mercenary to niesamowicie ekscytujący projekt, który pozwoli mi wejść w nowy gatunek. Zawsze byłem fanem filmów Jeana-Paula Belmondo i mam nadzieję, że wniosę coś swojego w gatunek komedii akcji. Scenariusz Davida Charbona łączy to wszystko w bardzo udany sposób - piękna historia z emocjami, dużo akcji i dużo humoru.

Ostatni najemnik - premiera 30 lipca 2021 roku w Netflixie.