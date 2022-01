The In Between - zwiastun nowego filmu romantycznego. W głównej roli gwiazda The Kissing Booth

Fot. Materiały prasowe

The In Between to paranormalny romans, który będzie dostępny w USA na platformie Paramount+ od 11 lutego 2021 roku. Za to dystrybucja międzynarodowa odbędzie się na Netflixie, jednak data premiery w serwisie nie jest znana. Film opowiada historię nastolatki, która czuje się niegodna miłości, dopóki na swojej drodze nie spotyka chłopaka z sąsiedniego miasteczka. Gdy ten umiera, bohaterka zaczyna wierzyć, że wysyła jej wiadomości z zaświatów. Mimo paranormalnego zwrotu akcji zwiastun zapowiada historię o żałobie i radzeniu sobie ze stratą.

The In Between - zwiastun romansu

W filmie The In Between zagra gwiazda Joey King, gwiazda The Kissing Booth. Na ekranie będzie jej towarzyszyć Kyle Allen. Pozostałymi członkami obsady są między innymi Kim Dickens (Gone Girl), John Ortiz (Silver Linings Playbook) i Celeste O’Connor (Pogromcy duchów. Dziedzictwo).

Reżyserią filmu zajmuje się Arie Posin, zaś scenariuszem Marc Klein. Producentami są Robbie Brenner, Andrew Deane i Joey King.

