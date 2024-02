The Incredible Hulk 2 nigdy nie powstanie? Mark Ruffalo podał powód

Źródło: Marvel

Mark Ruffalo mówi wprost: The Incredible Hulk 2 nie powstanie, bo ten film może być za drogi. Aktor ujawnił to w rozmowie z magazynem GQ. Oczywiście chętnie by zagrał, jeśli Marvel zdecydowałby się na solowe widowisko o Hulku.

The Incredible Hulk 2 nie powstanie

- Bardzo chciałbym zagrać w solowym filmie o Hulku, ale nie sądzę, że kiedykolwiek do tego dojdzie. To będzie bardzo drogie, jeśli zrobisz o nim cały film. Dlatego w innych produkcjach używają go sporadycznie.

Przyznaje, że korekta kreatywna w Marvel Studios jest czymś pozytywnym, ale nie wie, czy MCU będzie znów tym, czym kiedyś.

Przypomnijmy, że Incredible Hulk rozpoczął MCU, mając premierę w 2008 roku przed Iron Manem. Wówczas Bruce'a Bannera grał Edward Norton, który w Avengers z 2012 roku został wymieniony na Marka Ruffalo.

Na razie nie wiadomo, kiedy Ruffalo powróci do MCU.