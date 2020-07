The Kissing Booth 3 - będzie kolejna część. Znamy szczegóły

fot. materiały prasowe

Fani romantycznych przygód Elle z The Kissing Booth będą bardziej niż zadowoleni. The Kissing Booth 3 zostało już nakręcone i trwa postprodukcja. Co ciekawe, do tej pory informacja o pracach nad kolejną częścią adaptacji książki Beth Reekles była trzymana w tajemnicy. Teraz okazało się jednak, że obie kontynuacje The Kissing Booth kręcono w Afryce Południowej równocześnie.

Joey King, odtwórczyni głównej roli oraz producentka wykonawcza, wyjawiła, że trzecia z kolei opowieść o losach Elle, Noah oraz Lee zacznie się w miejscu, gdzie skończyła The Kissing Booth 2. Główna bohaterka stanie przed trudną decyzją - pójść na Harvard, gdzie dostał się jej chłopak Noah, czy Berkeley, gdzie uczyć będzie się jej najlepszy przyjaciel Lee?

Zobacz także:

W trzeciej część The Kissing Booth, oprócz odtwórców głównych ról, zobaczymy również oryginalną obsadę znaną z poprzednich produkcji: Taylora Pereza, Maisie Richardson-Sellers czy Meganne Young. Scenariusz napisał reżyser Vince Marcello wraz z Jay'em Arnoldem.

The Kissing Booth 3 ukaże się na platformie Netflix w 2021 roku.