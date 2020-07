The Kissing Booth 2 - zwiastun komedii romantycznej Netflixa

fot. materiały prasowe

The Kissing Booth 2 to powrót ulubionych bohaterów. Elle czeka w liceum jeszcze jeden rok nauki, ale dziewczyna musi stanąć przed nowymi wyzwaniami. z jednej strony związek na odległość, z drugiej nauka, by dostać się na wymarzoną uczelnię z najlepszym przyjacielem. Dodatkowo wszystko komplikuje bliska przyjaźń z przystojnym kolegą z klasy.

Vince Marcello, twórca pierwszej części powraca jako reżyser i współscenarzysta. W głównych rolach występują Joey King, Molly Ringwald, Joel Courtney, Jacob Elordi oraz Maisie Richardson-Sellers.

The Kissing Booth 2 - zwiastun

The Kissing Booth 2 - premiera w Netflixie odbędzie się 24 lipca.