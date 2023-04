The Last Case of Benedict Fox - nowy gameplay. Polskie studio pokazuje, jak walczy główny bohater

fot. Plot Twist

Jedną z gier zaprezentowanych na kwietniowym [email protected] było The Last Case of Benedict Fox, czyli dzieło polskiego studia Plot Twist. Tym razem materiał skupiał się na jednym aspekcie rozgrywki: walce. Widzowie otrzymali możliwość przyjrzenia się, jak tytułowy bohater będzie radził sobie z przeciwnikami.

Protagonista dysponuje całkiem szerokim arsenałem ruchów, zarówno tych ofensywnych, jak i defensywnych. Benedict Fox może wykonywać szybkie i silne ataki, a także unikać wrogich ciosów, blokować je i parować. Zabawa ma być dość wymagająca, a przeciwnicy zróżnicowani, także warto będzie opanować wszystkie zdolności bohatera.

The Last Case of Benedict Fox - premiera gry już 27 kwietnia na PC oraz konsolach Xbox Series S/X. Produkcja od tego dnia dostępna będzie również bez dodatkowych opłat dla abonentów usługi Xbox Game Pass.