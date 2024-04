The Last of Us - Isabela Merced o ekranowej chemii między nią a Bellą Ramsey. W jaki sposób dostała rolę Diny?

fot. Columbia Pictures // Marvel Entertainment

Obecnie trwają zdjęcia do 2. sezonu The Last of Us opartego na grach wideo o tej samej nazwie. W nowej serii do obsady dołączyła Isabela Merced, która wciela się w Dinę, dziewczynę Ellie (Bella Ramsey). Aktorka opowiedziała o chemii między bohaterkami, a także o tym jak dostała rolę.

Isabela Merced o pracy nad serialem The Last of Us

W rozmowie z serwisem Collider Merced opowiedziała o występowaniu u boku Ramsey. Przyznała, że jest podekscytowana tym, że ludzie zobaczą tę niezwykłą chemię między nią a odtwórczynią Ellie.

Bella i ja mamy między sobą ogromną chemię. To było widać od pierwszego dnia. Nie ma nawet nad czym pracować. Naprawdę szanuję Bellę. Właśnie obejrzałam film Catherine zwana Birdy - skala umiejętności Belli jest ogromna i widać po prostu szczerość w jej pracy. Nauczyłam się bardzo dużo i jestem zaszczycona, że mogę tu być.

fot. ASAP Entertainment // Isabela Merced w "Sweet Girl" (2021)

Następnie aktorka wyjawiła, jak dostała rolę Diny, kluczowej postaci dla fabuły 2. sezonu. Najpierw współtwórcy serialu, Craig Mazin i Neil Druckmann, skontaktowali się z przedstawicielami Merced w celu spotkania się. Nie sprecyzowali, o którą rolę chodzi, ale zasugerowali, żeby obejrzała grę na Youtube. Jednak aktorka chciała w nią po prostu zagrać. Na spotkaniu zaproponowano jej rolę.

Zwykle nic się nie mówi, bo zawsze może się coś zmienić. A potem doszło do strajku. Ale pozostała ta niesamowita i natychmiastowa więź z Craigiem i Neilem. Swoją drogą, Craig i ja mamy wiele ze sobą wspólnego. Nasze mózgi pracują szybciej niż usta i to jest to, co po prostu w nim uwielbiam. Ogólnie rzecz biorąc, jest on zdecydowanie moim guru życia.

Przypomnijmy, że według oficjalnego opisu, Dina to beztroska dusza, której oddanie Ellie zostanie wystawione na próbę przez brutalność świata, w którym żyją. W obsadzie 2. sezonu zobaczymy również Pedro Pascala, Younga Mazino, Catherine O'Harę i Danny'ego Ramireza. Zdjęcia do nowej serii, które odbywają się w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie potrwają do sierpnia. Data premiery nowych odcinków nie została ujawniona.