The Last of Us - jedna ze scen pochłonie fanów gry. Twórca o słuchaniu opinii widzów i graczy

fot. HBO

Neil Druckmann jest nie tylko twórcą gry wideo The Last of Us Part I, na której podstawie powstaje serial HBO, ale również współtworzy tę aktorską produkcję wraz z Craigem Mazinem. W najnowszym wywiadzie zdradził, czego fani powinni się spodziewać po 2. sezonie The Last of Us, do którego zdjęcia zakończyły się miesiąc temu.

Neil Druckmann o fanach oraz scenie, która spodoba się graczom

Druckmann był gościem podcastu Strictly Business od Variety, w którym opowiedział o przyjemności słuchania opinii fanów gry oraz serialu telewizyjnego.

To, co naprawdę mi się teraz podoba, to to, że czasami są tacy ludzie, którzy obejrzeli serial, a potem poszli i zagrali w grę i mówili o tym, jakie to fajne doświadczenie. Gra czasami sugeruje rzeczy, na które po prostu nie mamy czasu w serialu, a w grze mamy, i vice versa. Jeśli doświadczają obu, to dzięki temu są bogatsi. I uwielbiam słuchać takich doświadczeń ludzi. Mówią mi, że "oglądałem serial, a potem zagrałem w grę i naprawdę podoba mi się, jak inna jest sekwencja Billa, co dało mi ten inny wgląd w jego postać".

Twórca opowiedział też o tym, co mu się podobało w 2. sezonie serialu.

Są rzeczy w tym sezonie, które naprawdę mnie ekscytują — rzeczy, które sugerowaliśmy — jedna scena w szczególności przychodzi mi na myśl. Myślę, że ona pochłonie fanów gry, ponieważ naprawdę mówi ci dużo o historii tej ważnej postaci, a nie było możliwości, aby zrobić to w grze.

Druckmann wspomniał również o współpracy z głównym scenarzystą i producentem wykonawczym - Craigiem Mazinem.

Podchodzimy do tego w ten sposób, że zaczynamy od początku sezonu, rozpracowujemy go i patrzymy na grę. Naszym celem jest opowiedzenie jak najlepszej historii. A potem po prostu patrzymy na zawartość gry i mówimy: "OK, co oboje ogromnie uwielbiamy i uważamy, że można by zaadaptować tak, jak jest?". I po prostu stawiamy małe znaczniki przy tych fiszkach, aby powiedzieć potem: "OK, te rzeczy mogłyby po prostu pozostać takie, jakie są". I to staje się podstawą [dla historii].

W 2. sezonie, który będzie liczyć 7 odcinków, do swoich ról powrócą Pedro Pascal i Bella Ramsey, jako Joel i Ellie. Do obsady w nowej serii dołączyli Kaitlyn Dever jako Abby, Merced jako Dina, Young Mazino jako Jesse, Danny Ramirez jako Manny, Ariela Barer jako Mel, Tati Gabrielle jako Nora, Jeffrey Wright jako Isaac Dixon oraz Catherine O'Hara w nieznanej roli.

2. seria The Last of Us prawdopodobnie zadebiutuje w pierwszej połowie 2025 roku.

fot. materiały prasowe // The Last of Us - 2. sezon