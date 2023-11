Marvel szykuje samodzielny film o Scarlet Witch? Jest nawet potencjalny reżyser

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Choć wydawało się, że historia Scarlet Witch w MCU dobiegła już końca, wygląda jednak na to, że nie wszystko na tym polu jest stracone. Działające w serwisie X konto Scarlet Witch Updates, powołując się na dobrze poinformowanego w kwestii produkcji superbohaterskich scoopera Daniela Richtmana, donosi, że Marvel zamierza zamienić tajemniczy projekt o Wandzie Maximoff w film, a jego reżyserem i scenarzystą miałby zostać showrunner serialu WandaVision, Jac Schaeffer.

Rewelacje te mogą być o tyle zaskakujące, że według wydanej w Stanach Zjednoczonych książki Marvel Studios' The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline Scarlet Witch zginęła w finale produkcji Doktor Strange w multiwersum obłędu. Jak czytamy:

Scarlet Witch zostaje ostatecznie powstrzymana przez to, co kocha: swoje dzieci, które są bezpieczne i szczęśliwe z własną matką, ale jednocześnie przerażone jej złowrogą wersją. (...) Gdy dobra Wanda z Ziemi-838 woła chłopców i zapewnia załamaną Scarlet Witch, że dzieci będą kochane, Wanda Maximoff z Ziemi-616 ostatecznie się poddaje: niszczy Wundagore, która zawala się na nią, tym samym kończąc dwa wielkie zagrożenia dla całego multiwersum.

Inne podejście do tej kwestii ma portretująca bohaterkę w MCU Elizabeth Olsen. Aktorka kilka miesięcy temu zasugerowała, że w tej chwili odpowiedzialni za Kinowe Uniwersum Marvela mogą zrobić z jej postacią "praktycznie wszystko". Ona sama chciałaby jednak pójść w bardziej humorystycznym kierunku, pragnąc także, aby Wanda Maximoff mogła na ekranie odkupić dawne przewinienia.

