The Last of Us - wyjawiono czas trwania odcinków z dalszej części sezonu. Zaskakująca długość finału

Pierwszy sezon serialu The Last of Us liczy 9 odcinków. U fanów produkcji, która powstała na podstawie gry wideo o tym samym tytule, zdziwienie budzi różny czas trwania poszczególnych epizodów. Pierwszy i trzeci odcinek trwały ponad 1 godzinę i 10 minut. Z kolei drugi miał długość 50 minut, a czwarty zaledwie 43 minuty. Twórcy otrzymali pod tym względem dużo swobody, bo nie zostali ograniczeni ramami czasowymi.

Użytkownik o pseudonimie Cryptic HD QUALITY podzielił się na Twitterze czasem trwania kolejnych odcinków The Last of Us. Te informacje prawdopodobnie pochodzą od osób, które miały możliwość wcześniejszego obejrzenia całego sezonu udostępnionego przez HBO. Zobaczcie poniżej rozkład:

5. odcinek - Endure and Survive - czas trwania: 60 minut. Opowie o dalszych wydarzeniach z poprzedniego epizodu zakończonego cliffhangerem. Pojawi się nowy rodzaj zarażonego, poznamy historię Sama i Henry'ego, a Joel i Ellie skonfrontują się z grupą ludzi dowodzoną przez Kathleen.

6. odcinek - Kin - czas trwania: 60 minut.

7. odcinek - Left Behind - czas trwania: 56 minut.

8. odcinek - When We Are In Need - czas trwania: 51 minut.

9. odcinek - Look for the Light - czas trwania: 43 minuty.

Finałowy odcinek jest zaskakująco krótki, ale powodem może być to, że będzie on pełen dynamicznej akcji i ciężki emocjonalnie.

The Last of Us - premiera 5. odcinka o 3.00 w nocy z 10 na 11 lutego 2023 roku na HBO Max.