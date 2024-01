The Last of Us - obsadzono postać Diny w 2. sezonie. Zagra ją aktorka z Transformers

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że Isabela Merced w 2. sezonie The Last of Us zagra postać Diny. Aktorkę znamy z takich tytułów jak Transformers 5: Ostatni Rycerz, Dora i Miasto Złota, Sweet Girl, Ojciec panny młodej (remake), czy Sicario 2. Niedługo w kinach pojawi się w Madame Web.

Współtwórcy serialu Craig Mazin oraz Neil Druckmann (także twórca gry na podstawie której powstaje serial) tak opisują postać Diny: "Dina to ciepła, błyskotliwa, szalona, zabawna, porządna, niebezpieczna i momentalnie wzbudzająca sympatię postać". W ich oświadczeniu czytamy, że te wszystkie cechy znaleźli w Isabeli Merced.

fot. materiały prasowe

The Last of Us - co wiemy o 2. sezonie?

Wcześniej do obsady dołączyli Kaitlyn Dever w roli kontrowersyjnej Abby oraz Young Mazino. Co ciekawe, niedawno Merced pracowała na planie z Dever w filmie Rosaline, a wkrótce ruszy na plan Superman: Legacy, w którym zagra superbohaterkę Hawkgirl.

Głównych bohaterów 2. sezonu ponownie grają Pedro Pascal oraz Bella Ramsey. Premiera 2. sezonu The Last of Us dopiero w 2025 roku.