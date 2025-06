Będzie serial Sędzia. To thriller prawniczy - w amerykańskiej wersji grał Bryan Cranston

fot. materiały prasowe

Jak podają Wirtualnemedia.pl, informacja o planach realizacji polskiej wersji serialu Your Honor została ogłoszona podczas trwającego wydarzenia Content Warsaw. Ogłoszenia dokonało Yes Studios – firma odpowiedzialna za licencjonowanie formatu. Za produkcję odpowiadać będzie ATM Grupa.

Sędzia to polski Your Honor

Polska wersja będzie nosić tytuł Sędzia. Historia oparta jest na izraelskim formacie Kvodo, stworzonym przez Ronę Ninio i Shlomo Mashiacha. Projekt doczekał się wielu adaptacji, w tym głośnej wersji amerykańskiej – Your Honor – w której główną rolę zagrał Bryan Cranston. Serial doczekał się dwóch sezonów. Na razie nie wiadomo, kto wcieli się w tytułowego sędziego w polskiej wersji.

O czym opowie Sędzia?

To trzymający w napięciu thriller prawniczy opowiadający historię szanowanego sędziego, którego syn doprowadza do tragicznego wypadku drogowego. Próba zatajenia prawdy prowadzi do moralnych dylematów, dramatycznych decyzji i nieodwracalnych konsekwencji.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy serial trafi na plan zdjęciowy, gdzie będzie miał premierę i kto dokładnie będzie za niego odpowiadać.