The Last of Us - powstaje gra planszowa. Za sterami twórcy Escape the Dark

fot. materiały prasowe

Kolejna popularna produkcja z konsol doczeka się swojego "analogowego" wydania. Tym razem padło na The Last of Us, które otrzyma grę planszową od twórców serii Escape the Dark, czyli firmy Themeborne.

Na ten moment nie ujawniono zbyt wielu szczegółów, ale planszówka ma nazywać się The Last of Us: Escape the Dark, co oznacza, że zasady powinny przypominać te z poprzednich produkcji autorstwa Themeborne. Przypomnijmy, że stawiają one na współprace graczy, a dzięki losowym elementom każda rozgrywka wygląda nieco inaczej.

The Last of Us: Escape the Dark - gra planszowa

Więcej informacji powinniśmy dostać już 8 listopada tego roku. To właśnie tego dnia ma wystartować akcja crowdfundingowa w serwisie Kickstarter. Osoby wspierające zbiórkę będą mogły zapewnić sobie swoją kopię gry lub zdecydować się na zakup wydania kolekcjonerskiego. Jego zawartość jak na razie owiana jest jednak tajemnicą.