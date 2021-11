The Last of Us - Gabriel Luna jako Tommy na nowych zdjęciach z planu serialu

fot. materiały prasowe

Obecnie w Kanadzie trwają zdjęcia do serialu The Last of Us, opartego na kultowej serii gier wideo studia Naughty Dog. Co jakiś czas do sieci trafiają kolejne zdjęcia z planu. Najnowsze przedstawiają Gabriela Lunę, który wciela się w postać Tommy'ego. Możecie je sprawdzić poniżej.

Akcja produkcji dzieje się w świecie, który został opanowany przez tajemniczego wirusa, który zamienia ludzi w bezmyślne, dzikie potwory. Bohaterami serialu są przemytnik Joel oraz nastolatka Ellie. Mężczyzna ma przetransportować dziewczynę do bezpiecznego ośrodka, ponieważ Ellie wydaje się kluczem do znalezienia leku na zarazę. W czasie podróży nasz duet odkryje, że największymi potworami w świecie są nie zainfekowane osoby, ale zwykli ludzie, którzy muszą walczyć o przeżycie.

https://twitter.com/TheLastofUsNews/status/1460848790844411904

W obsadzie oprócz Luny znajdują się Pedro Pascal, Bella Ramsey, Merle Dandridge, Anna Torv, Jeffrey Pierce, Nico Parker i Murray Bartlett. Za sterami produkcji stoją Craig Mazin (Czarnobyl) i Neil Druckman (twórca gier z serii). Gustavo Santaolalla, odpowiedzialny za kultową muzykę z gry, pracuje również nad muzyką do serialu.