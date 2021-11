The Last of Us - kanadyjskie miasto zmieni się w osadę z gry. Zobacz szkice koncepcyjne z serialu HBO

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. SIE

The Last of UsThe Last of Us nadal trwają, choć szczegóły na razie są bardzo ograniczone, nie dostaliśmy też żadnego zwiastuna lub nawet teasera. Do sieci trafiają jednak nieoficjalne nagrania czy zdjęcia z planu, które dają pewne wskazówki na temat fabuły czy zgodności z grami. Z taką sytuacją mamy do czynienia również teraz: w Internecie pojawiły się grafiki koncepcyjne z siódmego odcinka, które przedstawiają znaną z produkcji Naughty Dog lokację.

Na ilustracjach widzimy kanadyjskie miasteczko Canmore, które na potrzeby serialu przekształcone zostanie w osadę Jackson. W grze było to jedno z nielicznych bezpiecznych miejsc, w którym główni bohaterowie mogli znaleźć chwilę wytchnienia od niebezpiecznych ludzi oraz zarażonych.

https://twitter.com/TheLastofUsNews/status/1455619930716614659

Nieco więcej informacji znajdziemy też na oficjalnej stronie Canmore. Z opisu wynika, że nagrania potrwają w kilku miejscach od 15 do 19 listopada, a mieszkańców mogą czekać pewne utrudnienia.

Canmore zmieni się w postapokaliptyczne Jackson! The Last of Us od HBO przybywa do miasta w listopadzie i w kilku miejscach będą trwały nagrania. Mieszkańcy mogą spodziewać się zmian estetycznych i zamkniętych dróg w centrum w czasie, gdy wybrane miejsca będą przekształcone w Jackson - czytamy na stronie.

Poznaliśmy też nazwisko kolejnej aktorki, która dołączyła do obsady serialu. Natasha Mumbo ujawniła na swoim Instagramie, że w serialu wcieli się w niejaką Kim Tembo. Takiej postaci nie było w grach, więc najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z bohaterką wymyśloną na potrzeby produkcji HBO.